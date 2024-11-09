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Беспрозванных обсудил с депутатами проект бюджета Калининградской области

Губернатор Алексей Беспрозванных обсудил с депутатами проект бюджета Калининградской области, проект которого ориентирован на создание системы мотивации для привлечения специалистов и обеспечение жильем работников, повышение эффективности и доступности социальных услуг населению.

Источник: Бизнес-Калининград

«В следующем году на социальные выплаты запланировали 7,3 млрд, больше 3 млрд направим на ремонт учреждений здравоохранения, образования и спорта. Взносы на ОМС и лекарства — 9 млрд. На жилищные сертификаты, обучение и выплаты по первому трудоустройству — 792 млн. И это только часть вопросов», — пояснил губернатор.

В центре внимания — строительство медицинского центра в Советске, модернизация объектов ЖКХ и газификация населенных пунктов. Продолжится строительство и реконструкция крупных социальных объектов, таких как школы и поликлиники.

Депутаты обозначили свои предложения по планированию бюджета, включая поддержку военнослужащих и овощеводов, регулирование цен на продукты и улучшение качества воды.

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