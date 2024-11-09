Путин выразил соболезнования лидерам Пакистана из-за теракта на вокзале

«Решительно осуждаем это варварское преступление, среди жертв которого оказались женщины и дети. Рассчитываем, что его организаторы понесут заслуженную кару. Намерены и впредь тесно взаимодействовать с пакистанскими партнерами в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем раненым», — сказал президент.
Террорист-смертник устроил атаку на железнодорожном вокзале города Кветта в провинции Белуджистан. По последним данным, в результате теракта по меньшей мере 24 человека погибли, более 40 получили ранения, сообщает телеканал GeoTV. Взрыв произошел в кассе железнодорожного вокзала, где обычно собирается большое количество людей. Кроме того, теракт был организован перед отправлением экспресса, направлявшегося в Пешавар, из-за чего на вокзале также было много пассажиров.
GeoTV отмечает, что число террористических атак в Пакистане в последнее время растет. По данным Центра исследования и изучения проблем безопасности (CRSS), в третьем квартале текущего года в стране произошел всплеск насилия на 90%. Общее число погибших в подобных атаках за три квартала этого года превысило общее число погибших за весь 2023 год — 1534 против 1523.
Конфликт в Белуджистане тянется еще с возникновения Пакистана в 1947 году, когда значительная часть земель народа белуджа вошла в состав нового государства, а остальные оказались на территории соседних Ирана и Афганистана. Сепаратистские настроения подогревает то, что, будучи национальным меньшинством, белуджи нередко сталкиваются с дискриминацией и притеснениями. Так, пакистанская провинция Белуджистан — одна самых крупных, но при этом наименее развитая и беднейшая в стране.
Белуджские партизаны-националисты, борющиеся за независимый Белуджистан, называют себя «сармачарами». В регионе действует несколько белуджских группировок, таких как «Армия освобождения Белуджистана», «Белуджистанский освободительный фронт», «Национальная армия Белуджистана», «Республиканская армия Белуджистана» и другие.