Рябков: Россия готова выслушать предложения Трампа по Украине

Дипломат заверил, что Москва «тщательно, ответственно и внимательно подходим к любым идеям». В качестве примера он упомянул план Китая и Бразилии. Говоря об инициативах США, Рябков уточнил, что оценки «будут даваться по конкретным делам будущей администрации». Он считает, что некоторые посылы Трампа о «сверхбыстром урегулировании» — это не более чем риторика, «способ привлечь к себе дополнительное внимание на предвыборном отрезке».
«Если с американской стороны последуют какие-то сигналы о том, что у них есть идеи, как двигаться дальше в плоскости урегулирования, а не в плоскости дальнейшей накачки киевского режима всеми видами помощи в ожидании, что в конечном счете это приведет все к тому же стратегическому поражению Москвы, то мы несомненно сделаем максимум для того, чтобы это проанализировать и выработать ответ», — сказал замглавы МИД РФ в интервью «Интерфаксу».
В мае Китай и Бразилия обнародовали план по разрешению конфликта на Украине, предполагавший в том числе прекращение боевых действий. Киев его отверг.
Выборы в США состоялись 5 ноября. В течение суток Дональд Трамп преодолел планку в 270 голосов выборщиков, необходимых для победы. В своей победной речи он пообещал остановить все войны. По данным The Wall Street Journal, советники господина Трампа предложили урегулировать конфликт на Украине путем создания демилитаризованной зоны по линии фронта.