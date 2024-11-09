Парликов: альтернативный Украине маршрут поставки газа в Молдову не определен

КИШИНЕВ, 9 ноя — Sputnik. Договоренностей о том, как будет поступать газ в Молдову после прекращения в 2025 году транзита российского газа по территории Украины, пока нет. Об этом сообщил глава Министерства энергетики Виктор Парликов.
«В начале ноября были тендеры на резервирование мощностей для прокачки через Трансбалканский газопровод из Турции до Молдовы, но необходимые объемы никто не зарезервировал», — заявил Парликов в эфире Rlive.
По его словам, следующий аукцион по резервированию мощностей уже на январь пройдет в декабре, тогда и будет понятно, по какому маршруту может поставляться газ.
«Если и там не будет (резервирования мощностей Трансбалканский газопровода для поставки газа в Молдову — Ред.), значит, 31 декабря мы узнаем, подписан ли контракт, будет ли транзит и в какой форме он будет», — сказал министр энергетики.
Парликов также добавил, что отправил письмо в «Газпром», но ответ пока не поступил.
«Мы хотим заранее понять позицию “Газпрома”, что мы делает в случае, если не будет транзита через Украину… Я повторю, что у “Газпрома” есть контрактные обязательства по поставке этого газа в республику», — отметил чиновник.
Парликов подчеркнул, что для объемов газа, поставляемых в Молдову на Трансбалканском трубопроводе хватает мощностей, пропускной способности, давления и прочего.