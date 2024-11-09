На капремонт дома и платную стоматологию: В Петербурге расширили возможности для траты регионального маткапитала

В Петербурге продолжают расширять возможности для траты регионального материнского капитала. Теперь деньги с него можно направить на реконструкцию или капитальный ремонт жилого дома блокированной застройки. То есть это те строения, которые имеют хотя бы одну общую стену с другим жилым домом. Кроме того, региональный маткапитал разрешили тратить на платные медицинские стоматологические и офтальмологические услуги. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
— Губернатор Александр Беглов подписал закон «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга “О материнском (семейном) капитале в Санкт-Петербурге” и постановление городского правительства “О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.02.2012 № 172”, — уточнили в пресс-службе.
Как раз эти два документа и расширили возможности расходования регионального маткапитала. Кстати, в Северной столице такая выплата положена при рождении или усыновлении третьего и каждого последующего ребенка. Ее размер в 2024 году составляет чуть больше 203,8 тысячи рублей.