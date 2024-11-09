На капремонт дома и платную стоматологию: В Петербурге расширили возможности для траты регионального маткапитала

В Петербурге продолжают расширять возможности для траты регионального материнского капитала. Теперь деньги с него можно направить на реконструкцию или капитальный ремонт жилого дома блокированной застройки. То есть это те строения, которые имеют хотя бы одну общую стену с другим жилым домом. Кроме того, региональный маткапитал разрешили тратить на платные медицинские стоматологические и офтальмологические услуги. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.