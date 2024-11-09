«Остин отклонил недавнюю просьбу Владимира Зеленского отдать приоритет Украине в обход других покупателей при поставках ATACMS», — говорится в материале.
Американский чиновник сказал главе киевского режима, что тот просит слишком много, когда требует от США нарушить давние соглашения с другими заказчиками, уточняется в статье.
Кроме того, в середине октября Остин заявил, что Украина не сможет достать ракетами ATACMS до баз ВКС России, поскольку последняя уже переместила воздушный флот из зоны досягаемости. Так он ответил на вопрос, готов ли Вашингтон разрешить Киеву применять дальнобойное оружие для ударов вглубь российской территории.
Как писала газета The New York Times, одной из причин, по которой президент Джо Байден отказался снять этот запрет, стала нехватка таких ракет в самих США.
Позиция России
Владимир Путин отмечал, что страны НАТО обсуждают не просто возможность использования ВСУ дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте на Украине.
По словам главы государства, киевский режим уже наносит удары по территории России беспилотниками и другими средствами. Когда же речь идет о применении высокоточного оружия большой дальности западного производства, то следует понимать, что такие операции проводятся при участии военных стран альянса, поскольку только они могут вводить полетные задания в ракетные системы, пояснил президент.
Прямое участие Запада в противостоянии на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США, европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения исходя из появляющихся перед ней угроз, указал Путин.