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Лукашенко наградил Пахмутову орденом Дружбы народов

Лукашенко наградил композитора Александру Пахмутову орденом Дружбы народов.

Источник: © РИА Новости

МИНСК, 9 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о награждении композитора Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов, сообщило госагентство Белта.

Российский композитор Пахмутова отмечает в субботу 95-летие.

«Композитор, народная артистка СССР Александра Пахмутова награждена орденом Дружбы народов. Соответствующий указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко», — говорится в сообщении агентства со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Поясняется, что «этой награды Александра Пахмутова удостоена за значительный вклад в развитие музыкального искусства, укрепление мира, белорусско-российских отношений и культурных связей, плодотворную творческую деятельность, которая способствует сближению и взаимообогащению национальных культур».

Лукашенко Александр