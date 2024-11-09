Лукашенко наградил Пахмутову орденом Дружбы народов

МИНСК, 9 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о награждении композитора Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов, сообщило госагентство Белта.
Российский композитор Пахмутова отмечает в субботу 95-летие.
«Композитор, народная артистка СССР Александра Пахмутова награждена орденом Дружбы народов. Соответствующий указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко», — говорится в сообщении агентства со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Поясняется, что «этой награды Александра Пахмутова удостоена за значительный вклад в развитие музыкального искусства, укрепление мира, белорусско-российских отношений и культурных связей, плодотворную творческую деятельность, которая способствует сближению и взаимообогащению национальных культур».