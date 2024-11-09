Лукашенко наградил Пахмутову орденом Дружбы народов

Поясняется, что «этой награды Александра Пахмутова удостоена за значительный вклад в развитие музыкального искусства, укрепление мира, белорусско-российских отношений и культурных связей, плодотворную творческую деятельность, которая способствует сближению и взаимообогащению национальных культур».