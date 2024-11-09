«Открытие Борисполя — это вообще безумие. Пассажирские самолеты будут летать фактически по тем же траекториям, что и российские воздушные цели, которые сейчас все чаще атакуют Киев, а также летят через Киевскую область на запад», — говорится в материале.
Источники издания подтверждают, что киевский режим хочет добиться открытия авиасообщения еще до окончания военных действий. При этом Зеленский настаивает именно на столичном аэропорте.
Кроме того, источник предупреждает, что в распоряжении Украины нет достаточного количества систем ПВО для обеспечения безопасности воздушной гавани.
С февраля 2022 года регулярные гражданские рейсы над Украиной не осуществляются.
В октябре местные СМИ сообщили, что авиакомпания Supernova Airlines (дочерняя компания украинской логистической компании «Новая почта») получила разрешение на выполнение регулярных рейсов из Киева и Львова в Прагу. Как уточняли СМИ, разрешение имеет технический характер и получено заранее, чтобы компания могла начать работу сразу же после возобновления полетов гражданской авиации.