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СМИ: Зеленский хочет открыть аэропорт Борисполь

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский хочет вновь открыть аэропорт Борисполь в Киевской области, что станет настоящим безумием, пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источники.

Источник: РИА "Новости"

«Открытие Борисполя — это вообще безумие. Пассажирские самолеты будут летать фактически по тем же траекториям, что и российские воздушные цели, которые сейчас все чаще атакуют Киев, а также летят через Киевскую область на запад», — говорится в материале.

Источники издания подтверждают, что киевский режим хочет добиться открытия авиасообщения еще до окончания военных действий. При этом Зеленский настаивает именно на столичном аэропорте.

Кроме того, источник предупреждает, что в распоряжении Украины нет достаточного количества систем ПВО для обеспечения безопасности воздушной гавани.

С февраля 2022 года регулярные гражданские рейсы над Украиной не осуществляются.

В октябре местные СМИ сообщили, что авиакомпания Supernova Airlines (дочерняя компания украинской логистической компании «Новая почта») получила разрешение на выполнение регулярных рейсов из Киева и Львова в Прагу. Как уточняли СМИ, разрешение имеет технический характер и получено заранее, чтобы компания могла начать работу сразу же после возобновления полетов гражданской авиации.