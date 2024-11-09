Эксперт оценил шансы Трампа выполнить предвыборные обещания

«С одной стороны, Трамп получает лояльный Конгресс, потому что республиканцы побеждают и в Сенате, и в Палате представителей. Кроме того, у Трампа лояльный ему Верховный Суд. То есть фактически республиканцы сегодня контролируют все ветви власти в Соединенных Штатах, кроме СМИ. Но, с другой стороны, Америка остается остро поляризованной и расколотой страной. Демократы и “глубинное государство” по-прежнему будут вести против Трампа очень ожесточенную войну», — заявил Суслов РИА Новости.
Поэтому по поводу способности Трампа реализовать приоритеты, которые он озвучивал в ходе предвыборной компании, есть серьезные сомнения, считает он, при этом Трамп будет пытаться выполнить свои задачи.
«Один гарвардский профессор сказал, что многие делают ошибку, когда воспринимают то, что говорит Трамп, буквально, но не всерьез. На самом деле нужно его воспринимать всерьез, но не буквально», — отметил Суслов.
По его оценке, первый президентский срок Трампа это доказывает.
«То, что говорит Трамп — он действительно будет пытаться двигаться в этом направлении. То есть понижение налогов, введение тарифов, попытки быстро завершить военные конфликты, в которые сейчас Соединенные Штаты вовлечены, ужесточение политики в отношении Китая, прежде всего торговой политики, ужесточение торговой политики в отношении Европейского Союза, ужесточение миграционной политики внутри Соединенных Штатов», — перечислил Суслов приоритеты Трампа на посту президента.
В то же время не нужно верить в обещания Трампа буквально, считает эксперт.
«Конечно же, ему нельзя верить в то, что он остановит украинский конфликт за 24 часа… Я бы не стал верить Трампу, когда он называет конкретные цифры. То есть, например, 20-процентный именно, а не 19-ти или 21-процентный тариф на весь импорт, который поступает в Соединенные Штаты. Или 60-ти процентный тариф на весь китайский импорт. Вот в том, что касается конкретики, Трампу верить не стоит. Это действительно предвыборная риторика. Это бахвальство во многом. Но вот в том, что касается каких-то главных цифр…, главных приоритетов его внутренней, экономической и внешней политики, то здесь да, нужно воспринимать эти намерения всерьез», — считает Суслов.