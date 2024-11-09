Эксперт оценил шансы Трампа выполнить предвыборные обещания

«Конечно же, ему нельзя верить в то, что он остановит украинский конфликт за 24 часа… Я бы не стал верить Трампу, когда он называет конкретные цифры. То есть, например, 20-процентный именно, а не 19-ти или 21-процентный тариф на весь импорт, который поступает в Соединенные Штаты. Или 60-ти процентный тариф на весь китайский импорт. Вот в том, что касается конкретики, Трампу верить не стоит. Это действительно предвыборная риторика. Это бахвальство во многом. Но вот в том, что касается каких-то главных цифр…, главных приоритетов его внутренней, экономической и внешней политики, то здесь да, нужно воспринимать эти намерения всерьез», — считает Суслов.