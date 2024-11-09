Bild: президент ФРГ Штайнмайер вышел из себя после критики «Северного потока»

Во время своего доклада Мартин сообщил, что немцы забывают, где когда-то сделали первый камень для Берлинской стены — на верфи имени Ленина в Данциге. Писатель добавил, что Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) (к которой относится президент) в свое время игнорировала реальные желания и настроения людей в «Восточном блоке» ради хороших отношений с Москвой. Отдельно он упрекнул президента за то, что тот выступал против НАТО в 2016 году, будучи тогда министром иностранных дел Германии.