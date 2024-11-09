NYT напомнила об обещании советника Горбачева Западу «сделать плохое»

В этом контексте он вспомнил обещание советника президента СССР Михаила Горбачева «лишить Запад врага».
Коэн имеет в виду эксперта-международника, академика, основателя Института США и Канады Российской академии наук Георгия Арбатова (умер в октябре 2010 года), который был советником нескольких советских лидеров.
«Помню, в 1987 году в Вашингтоне на пресс-конференции я сказал фразу, которую вспоминаю до сих пор (я это запомнил потому, что не так часто удается сказать что-то, что западает людям в память). На пресс-конференции, в полемике, я заявил: “Мы сделаем для вас самое плохое из возможного — лишим вас врага”», — рассказывал он в интервью авторам проекта «Устная история окончания холодной войны».
По словам Арбатова, настоящий прорыв в отношениях со странами Запада, а одновременно и конец холодной войны произошел в 1989 году, после выступления Горбачева на Генеральной Ассамблее ООН, когда тот предложил «отказаться от опоры на силу в мировой политике и призвал к радикальному сокращению вооружений».
По мнению Коэна, разочарование в либерализме среди некоторых групп на Западе зашло настолько далеко, что возвращение республиканца в Белый дом не смогли предотвратить «никакие предупреждения о хрупкости демократии или свободы или отсылки на катаклизмы XX века». В своей статье Коэн цитирует франко-американского политолога Николя Башарана, по словам которого «в отсутствие общей реальности или общего врага» на Западе «разум не смог совладать над эмоциями», в связи с чем возникло желание «получить властного лидера».
Россия «наслаждается» победой Трампа, который с пренебрежением относится к изменению климата, «делает ставку на мужественность» и, как и Владимир Путин, говорит о проблемах семейных ценностей, считает Коэн. При этом в Европе обеспокоены исходом президентских выборов в США.
Статс-секретарь МИД Германии Томас Баггер заявил NYT о «глубоком шоке», поскольку «на этот раз избрание Трампа — не случайность, а четкое выражение того, что такое Америка и чего она хочет». На фоне распада немецкой правящей коалиции и неопределенного будущего в преддверии всеобщих выборов в стране победа Трампа «выглядит особенно тревожно, потому что Федеративная Республика Германия — это творение Соединенных Штатов Америки, плод послевоенной американской политики», считает он.
С учетом роста в Европе националистических и антииммигрантских настроений у Трампа «будет больше рычагов, чтобы подорвать единство Европейского союза», говорится в статье. Автор не исключает сценария, при котором ЕС расколется и каждая страна по отдельности будет заключать собственные договоренности с США. Баггер, комментируя такую перспективу, заявил: «Мы не можем иметь дело с миром, где каждая страна заботится только о себе». По словам дипломата, концепция международного сообщества была единственно верной после окончания Второй мировой войны и «неясно, куда мы повернем в мире Трампа».
В феврале на одном из предвыборных митингов Трамп пересказал свой разговор с лидером некой «большой страны» во время первого президентского срока (2017−2021 годы). Со слов экс-президента, собеседник поинтересовался, защитит ли Вашингтон его страну в случае возможного нападения России. Трамп ответил, что не стал бы этого делать, если государство не выполняет план НАТО по расходам на оборону, а, напротив, поощрял бы Россию «делать все, что ей, черт возьми, захочется». Риторику Трампа осудили в Белом доме, НАТО и ЕС, а французский президент Эмманюэль Макрон на недавнем саммите в Будапеште заявил, что Европа не может вечно делегировать вопросы безопасности региона американцам.
С Макроном согласились другие европейские лидеры, но они разделились в вопросе постоянной поддержки Украины, против которой выступает венгерский премьер Виктор Орбан. «Сейчас для Украины нет возможного хорошего исхода. Трамп хочет, чтобы война закончилась, и вместе с Путиным он сделает все что потребуется», — сказала NYT политолог Башаран.