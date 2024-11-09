NYT напомнила об обещании советника Горбачева Западу «сделать плохое»

В феврале на одном из предвыборных митингов Трамп пересказал свой разговор с лидером некой «большой страны» во время первого президентского срока (2017−2021 годы). Со слов экс-президента, собеседник поинтересовался, защитит ли Вашингтон его страну в случае возможного нападения России. Трамп ответил, что не стал бы этого делать, если государство не выполняет план НАТО по расходам на оборону, а, напротив, поощрял бы Россию «делать все, что ей, черт возьми, захочется». Риторику Трампа осудили в Белом доме, НАТО и ЕС, а французский президент Эмманюэль Макрон на недавнем саммите в Будапеште заявил, что Европа не может вечно делегировать вопросы безопасности региона американцам.