Россия и ЦАР прорабатывают вопрос поставок топлива в республику

Отвечая на вопрос о том, на какой стадии находятся переговоры РФ и ЦАР по поставкам 30 тысяч тонн российского горючего топлива, он указал, что «вопрос по поставкам отечественного горючего топлива в ЦАР находится в проработке на уровне правительств наших стран».
«Местная сторона рассчитывает, что поддержка России позволит стабилизировать ситуацию на центральноафриканском рынке», — сказал он.
По его словам, «на данный момент дефицит ГСМ приводит к тому, что цены на топливо в ЦАР являются одними из самых высоких на всем континенте», — заключил он.
В конце января посол РФ в ЦАР Александр Бикантов сообщил РИА Новости о том, что Россия и ЦАР ведут переговоры о поставке Банги 30 тысяч тонн российского горючего топлива.