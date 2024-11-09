Россия и ЦАР прорабатывают вопрос поставок топлива в республику

Отвечая на вопрос о том, на какой стадии находятся переговоры РФ и ЦАР по поставкам 30 тысяч тонн российского горючего топлива, он указал, что «вопрос по поставкам отечественного горючего топлива в ЦАР находится в проработке на уровне правительств наших стран».