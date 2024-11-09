В США указали на отличительную черту в поведении Путина

В четверг Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Россия не имеет ничего против возобновления контактов как с избранным президентом США Дональдом Трампом, так и с главами других западных стран. Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя возможность телефонного разговора президента с Трампом, заявил, что российский лидер еще раз подтвердил, что он готов к равноправному диалогу с США, но мяч на американской стороне.