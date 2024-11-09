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В США указали на отличительную черту в поведении Путина

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, в отличие от западных лидеров, ведет себя как джентльмен, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive.

Источник: РИА "Новости"

«Если вы внимательно посмотрите на поведение министра иностранных дел Сергея Лаврова и президента Путина, то увидите, что они вели себя как джентльмены на протяжении всего времени», — отметил он.

По словам полковника, они никогда не отказывались пожимать кому-либо руки и публично не унижали руководство других стран, в отличие от западных лидеров.

«Соединенные Штаты, прежде всего, не хотят относиться к России как к великой державе, уважая ее интересы, — мы никогда этого не делали, но должны пойти на это», — резюмировал Макгрегор.

В четверг Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Россия не имеет ничего против возобновления контактов как с избранным президентом США Дональдом Трампом, так и с главами других западных стран. Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя возможность телефонного разговора президента с Трампом, заявил, что российский лидер еще раз подтвердил, что он готов к равноправному диалогу с США, но мяч на американской стороне.

Путин Владимир