«Избранным объявляется кандидат Майя Санду, выдвинутый политической партией “Партия действия и солидарности”, набравший наибольшее количество голосов во втором туре — 930 139 голосов», — зачитала председатель ЦИК Анжелика Караман проект постановления, который был принят единогласно.
Центризбирком утвердил победу Санду на выборах президента Молдавии
КИШИНЕВ, 9 ноября. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии утвердила итоги второго тура президентских выборов и победу в нем действующего президента Майи Санду.