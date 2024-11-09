Центризбирком утвердил победу Санду на выборах президента Молдавии

«Избранным объявляется кандидат Майя Санду, выдвинутый политической партией “Партия действия и солидарности”, набравший наибольшее количество голосов во втором туре — 930 139 голосов», — зачитала председатель ЦИК Анжелика Караман проект постановления, который был принят единогласно.