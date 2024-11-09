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Центризбирком утвердил победу Санду на выборах президента Молдавии

КИШИНЕВ, 9 ноября. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии утвердила итоги второго тура президентских выборов и победу в нем действующего президента Майи Санду.

Источник: AP 2024

«Избранным объявляется кандидат Майя Санду, выдвинутый политической партией “Партия действия и солидарности”, набравший наибольшее количество голосов во втором туре — 930 139 голосов», — зачитала председатель ЦИК Анжелика Караман проект постановления, который был принят единогласно.