Россия выделит Кубе помощь на $62 млн

Президент Кубы на странице в X назвал встречу с вице-премьером плодотворной.
Чернышенко подчеркнул, что страны находятся «на пороге новой эры» сотрудничества. «Россия рассматривает Кубу как надежного партнера для реализации инициатив в сфере науки и технологий», — отметил Чернышенко. Он также поздравил Кубу с получением статуса государства-партнера БРИКС.
Президент Кубы в свою очередь поблагодарил Россию за помощь в устранении последствий урагана и поблагодарил делегацию за визит. Чернышенко напомнил, что Россия выделит Кубе $60 млн на поставки 80 тыс. т дизельного топлива и дополнительных $2 млн на оборудование и запчасти.
На Кубе 18 октября произошел масштабный блэкаут из-за аварии на ТЭЦ в Матансасе — крупнейшей на острове. В результате страна осталась без электричества. Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро объявил «чрезвычайное энергетическое положение» в стране. На Кубе отменили культурные мероприятия и занятия в школах и университетах, все места, не относящиеся к жизненно важным, закрыли. Позднее, 21 октября, на остров обрушился ураган «Оскар».