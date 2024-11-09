Россия выделит Кубе помощь на $62 млн

На Кубе 18 октября произошел масштабный блэкаут из-за аварии на ТЭЦ в Матансасе — крупнейшей на острове. В результате страна осталась без электричества. Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро объявил «чрезвычайное энергетическое положение» в стране. На Кубе отменили культурные мероприятия и занятия в школах и университетах, все места, не относящиеся к жизненно важным, закрыли. Позднее, 21 октября, на остров обрушился ураган «Оскар».