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Лукашенко направил соболезнование премьер-министру Пакистана в связи с жертвами при теракте в городе Кветта

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование премьер-министру Исламской Республики Пакистан Шахбазу Шарифу в связи с многочисленными жертвами в результате теракта в городе Кветта. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«В Беларуси с глубокой болью узнали про преступный террористический акт на железнодорожном вокзале города Кветта, в результате которого погибли десятки невинных людей, в том числе женщины и дети, — говорится в соболезновании. — В это тяжелое время испытаний желаем дружественному народу Пакистана стойкости и мужества».

От имени белорусского народа Президент выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Лукашенко Александр