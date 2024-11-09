Лукашенко направил соболезнование премьер-министру Пакистана в связи с жертвами при теракте в городе Кветта

«В Беларуси с глубокой болью узнали про преступный террористический акт на железнодорожном вокзале города Кветта, в результате которого погибли десятки невинных людей, в том числе женщины и дети, — говорится в соболезновании. — В это тяжелое время испытаний желаем дружественному народу Пакистана стойкости и мужества».



От имени белорусского народа Президент выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.