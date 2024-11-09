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Форум «Россия — Африка» разбил надежды на изоляцию России, заявила Захарова

СИРИУС, 9 ноя — РИА Новости. Проведение первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка показало актуальность многополярности, разбило «грязные надежды» на изоляцию России, заявила РИА новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Источник: © РИА Новости

«Проходят без преувеличения десятки двухсторонних встреч с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, африканские коллеги встречаются друг с другом. Это всё проходит на полях мероприятия… И вот эти переговоры насыщены актуальной и практической повесткой», — добавила она.

Захарова указала, что проведение данного мероприятие «разбило чьи-то грязные надежды на изоляцию нашей страны».

«Обсуждается экономика, обсуждаются бизнес-контакты, обсуждается обмен по гуманитарным линиям, имеется в виду культура, образование, наука, перспективные проекты во всех отраслях. То есть, это мероприятие, которое не только демонстрирует, ту самую многополярность, но оно имеет и практическую отдачу, она наполнена конкретным предметным смыслом», — заключила Захарова.

Захарова Мария