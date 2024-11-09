Форум «Россия — Африка» разбил надежды на изоляцию России, заявила Захарова

«Проходят без преувеличения десятки двухсторонних встреч с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, африканские коллеги встречаются друг с другом. Это всё проходит на полях мероприятия… И вот эти переговоры насыщены актуальной и практической повесткой», — добавила она.
Захарова указала, что проведение данного мероприятие «разбило чьи-то грязные надежды на изоляцию нашей страны».
«Обсуждается экономика, обсуждаются бизнес-контакты, обсуждается обмен по гуманитарным линиям, имеется в виду культура, образование, наука, перспективные проекты во всех отраслях. То есть, это мероприятие, которое не только демонстрирует, ту самую многополярность, но оно имеет и практическую отдачу, она наполнена конкретным предметным смыслом», — заключила Захарова.