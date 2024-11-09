ЦИК Молдавии утвердил результаты выборов президента

Ранее в МИД РФ заявили, что нарушения в ходе голосования на выборах в Молдавии были массовыми и очевидными, это была самая недемократическая избирательная кампания за все годы молдавской независимости. Победу Санду обеспечили голоса молдавской диаспоры, проживающей в странах Запада, в то время как большинство жителей самой Молдавии, по сути, вынесли вотум недоверия действующему президенту, отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.