ЦИК Молдавии утвердил результаты выборов президента

Ранее в МИД РФ заявили, что нарушения в ходе голосования на выборах в Молдавии были массовыми и очевидными, это была самая недемократическая избирательная кампания за все годы молдавской независимости. Победу Санду обеспечили голоса молдавской диаспоры, проживающей в странах Запада, в то время как большинство жителей самой Молдавии, по сути, вынесли вотум недоверия действующему президенту, отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Выборы на должность президента Республики Молдова 20 октября и 3 ноября признаны состоявшимися. Избранной объявляется конкурент на выборах Майя Санду, выдвинутая политической партией “Действие и солидарность”, набравшая наибольшее количество голосов во 2-м туре голосования — 930 139 голосов», — зачитала Караман протокол на заседании.
Все члены ЦИК подписали протокол. Документ будет направлен на утверждение Конституционному суду.
В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия «Действие и солидарность», набрала 55,33% голосов, Стояногло — 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны Стояногло набрал 51,19% голосов, Санду — 48,81%.