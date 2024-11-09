Главой Альшеевского района Башкирии стал Наиль Абелгузин

Накануне главой Альшеевского района Башкирии был назначен Наиль Абелгузин. Решение приняли депутаты районного Совета депутатов, говорится на сайте муниципалитета.
Наиль Абелгузин родился в 1977 году в Уфе, окончил БашГУ, по образованию экономист, имеет степень кандидата наук. В органах власти он работал с 2018 года — в мае его назначили вице-мэром Сибая по экономике. С июня 2019 по август 2020-го года работал замглавы Бирского района Башкирии.
С августа 2020 года и до недавнего назначения работал главным советником управления администрации главы республики по взаимодействию с муниципалитетами.
8 ноября 2024 года Наиль Абелгузин стал главой Альшеевского района Башкирии.