Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главой Альшеевского района Башкирии стал Наиль Абелгузин

Наиля Абелгузина назначили главой Альшеевского района Башкирии.

Источник: администрация Альшеевского района Башкирии

Накануне главой Альшеевского района Башкирии был назначен Наиль Абелгузин. Решение приняли депутаты районного Совета депутатов, говорится на сайте муниципалитета.

Наиль Абелгузин родился в 1977 году в Уфе, окончил БашГУ, по образованию экономист, имеет степень кандидата наук. В органах власти он работал с 2018 года — в мае его назначили вице-мэром Сибая по экономике. С июня 2019 по август 2020-го года работал замглавы Бирского района Башкирии.

С августа 2020 года и до недавнего назначения работал главным советником управления администрации главы республики по взаимодействию с муниципалитетами.

8 ноября 2024 года Наиль Абелгузин стал главой Альшеевского района Башкирии.