Лукашенко направил соболезнование Пакистану в связи с жертвами из-за теракта

Президент Беларуси Александр Лукашенко в субботу, 9 ноября, направил соболезнование премьер-министру Пакистана по причине многочисленных жертв из-за теракта, случившегося в городе Кветта. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».
Глава государства подчеркнул, что в Беларуси с глубокой болью узнали о преступном теракте, который произошел на железнодорожном вокзале городе Кветта. В результате данного террористического акта погибли десятки невинных людей, в числе которых женщины и дети.
— В это тяжелое время испытаний желаем дружественному народу Пакистана стойкости и мужества, — заявил президент Беларуси.
Кроме того, Александр Лукашенко от имени белорусского народа выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших. Также он пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко напомнил о песнях Пахмутовой, получивших широкое признание в Беларуси.
Также глава государства подписал указ о награждении Пахмутовой орденом Дружбы народов.
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