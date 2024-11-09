Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко направил соболезнование Пакистану в связи с жертвами из-за теракта

Лукашенко выразил соболезнование премьер-министру Пакистана в связи с жертвами из-за теракта.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в субботу, 9 ноября, направил соболезнование премьер-министру Пакистана по причине многочисленных жертв из-за теракта, случившегося в городе Кветта. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».

Глава государства подчеркнул, что в Беларуси с глубокой болью узнали о преступном теракте, который произошел на железнодорожном вокзале городе Кветта. В результате данного террористического акта погибли десятки невинных людей, в числе которых женщины и дети.

— В это тяжелое время испытаний желаем дружественному народу Пакистана стойкости и мужества, — заявил президент Беларуси.

Кроме того, Александр Лукашенко от имени белорусского народа выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших. Также он пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко напомнил о песнях Пахмутовой, получивших широкое признание в Беларуси.

Также глава государства подписал указ о награждении Пахмутовой орденом Дружбы народов.

А еще мы узнали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2024: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.