Bloomberg рассказал о желании Байдена успеть «закрепить свое наследие»

По словам собеседника агентства, речь идет о стремлении Байдена успеть выделить средства на проекты, связанные со снижением инфляции, законом об инфраструктуре и другими пунктами его программы. Он также постарается заключить соглашение с такими компаниями, как Intel и Samsung, в рамках принятого им закона «о чипах и науке».
Попытки Байдена добиться прогресса в урегулировании конфликтов на Украине и Ближнем Востоке усложнились на фоне победы Трампа на президентских выборах США, отмечает Bloomberg. Однако на этой неделе Байден выделил Киеву $4 млрд и планирует направить еще $2 млрд американским компаниям, которые занимаются поставками оружия и оборудования.
Трамп пообещал ограничить помощь Украине и выступает за скорейшее урегулирование конфликта с Россией. Он также заявил, что за последние недели несколько раз разговаривал с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Как отмечает Bloomberg, ряд членов израильского кабмина открыто поддержали республиканца.
Выборы президента США состоялись 5 ноября. Главным оппонентом Трампа была действующий вице-президент, член Демократической партии Камала Харрис. Республиканец преодолел отметку 270 голосов выборщиков и стал вторым в американской истории бывшим главой государства, который вернулся в Белый дом после поражения. Его инаугурация состоится 20 января.