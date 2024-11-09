Bloomberg рассказал о желании Байдена успеть «закрепить свое наследие»

По словам собеседника агентства, речь идет о стремлении Байдена успеть выделить средства на проекты, связанные со снижением инфляции, законом об инфраструктуре и другими пунктами его программы. Он также постарается заключить соглашение с такими компаниями, как Intel и Samsung, в рамках принятого им закона «о чипах и науке».