AFP: Катар отказался от роли посредника в переговорах Израиля и «Хамаса»

Решение властей Катара собеседник агентства объяснил тем, что Израиль и «Хамас» отказываются от добросовестных переговоров. Несколько месяцев Катар, США и Египет в роли посредников пытались достичь соглашения между Израилем и «Хамасом» о перемирии с освобождением заложников, но переговоры ни к чему не привели.