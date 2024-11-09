«Для России роль поставщика безопасности для стран Африканского континента — это практическая, жизненная необходимость. На сегодняшний день Россия подписала соглашения о военно-техническом регулярном сотрудничестве с 33 [государствами] Африканского континента», — сказал он.
РФ договорилась о военном сотрудничестве с 33 странами Африки
СИРИУС /федеральная территория/, 9 ноября. /ТАСС/. Роль поставщика безопасности для стран Африки является необходимостью для РФ, уже подписаны 33 соглашения о военно-техническом сотрудничестве. Об этом заявил на пресс-конференции советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума по подготовке и проведению мероприятий в формате Россия — Африка Антон Кобяков.