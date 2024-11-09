РФ договорилась о военном сотрудничестве с 33 странами Африки

СИРИУС /федеральная территория/, 9 ноября. /ТАСС/. Роль поставщика безопасности для стран Африки является необходимостью для РФ, уже подписаны 33 соглашения о военно-техническом сотрудничестве. Об этом заявил на пресс-конференции советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума по подготовке и проведению мероприятий в формате Россия — Африка Антон Кобяков.