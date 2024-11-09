Bloomberg: Трамп окажет влияние на курс по Украине и Израилю до своей инаугурации

Хотя Трамп еще не успел официально вернуться в Белый дом, его громкая победа уже влияет на международную политику. Некоторые страны готовятся к более жесткому курсу нового президента, другие пытаются получить последнюю выгоду от уходящего Байдена. В числе последних Украина, которая безуспешно уговаривает Пентагон быстрее прислать дальнобойные ракеты. Тем временем, советник Трампа заявил, что избранного президента больше интересует установление мира, а не возвращение территорий Украине.