Фицо заявил о шоке Зеленского из-за победы Трампа

«Зеленский шокирован тем, что выиграл Трамп и США могут прекратить оказание помощи [Украине]», — сказал премьер. У Зеленского, по словам Фицо, отсутствует политический мандат, а Украина под его руководством может существовать только за счет огромных зарубежных финансовых займов.