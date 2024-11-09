Фицо заявил о шоке Зеленского из-за победы Трампа

«Зеленский шокирован тем, что выиграл Трамп и США могут прекратить оказание помощи [Украине]», — сказал премьер. У Зеленского, по словам Фицо, отсутствует политический мандат, а Украина под его руководством может существовать только за счет огромных зарубежных финансовых займов.
«Вы когда-нибудь видели [хоть одного] человека, который боится, что закончится война? Я его видел. Его звали президент Зеленский», — сказал Фицо. Премьер наблюдал за Зеленским на недавней встрече европейских лидеров в Будапеште.
Между тем Фицо выразил скептицизм, что Трампу удастся реализовать свое обещание в течение суток добиться прекращения военного конфликта на Украине. «Приписываю этому обещанию предвыборный характер. До 24 часов этот [конфликт] завершить очень сложно», — полагает глава правительства Словакии.
Фицо не исключает, что новая американская администрация сократит поддержку Киева, чтобы обещание Трампа в определенной степени воплотилось в реальность. Избранный американский президент, как прогнозирует Фицо, захочет проявить активность в урегулировании конфликта на Украине.
Трамп, согласно премьеру, не может угрожать российскому руководству ядерным оружием, чтобы изменить его позицию по Украине. Поэтому наиболее эффективным решением, по мнению Фицо, является достижение ожидаемого результата «значительным снижением США поддержки Украины».