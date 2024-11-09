Эксперты объяснили, почему Трамп хочет разделить Китай, Россию и КНДР

Недавно избранный президент США Дональд Трамп будет «сочетать воинственные угрозы и дружеские отношения» для разрыва связей между Китаем, Россией, Ираном и КНДР, пишет The Hill со ссылкой на экспертов.
По данным издания, эта группа стран в дипломатических кругах получила название «ось агрессоров», «ось потрясений» и CRINK (от английских названий Китая, России, Ирана и КНДР). По мнению экспертов, они обладают противоречащими друг другу национальными интересами, но едины в стремлении «противостоять американскому господству на мировой арене».
Старший научный сотрудник аналитического Центра новой американской безопасности Андреа Кендалл-Тейлор считает, что отношения внутри CRINK «более глубокие и прочные, чем многие думают». «Трамп подходит к каждой из них [стран] в двустороннем порядке и без сильной поддержки союзников. Поскольку они во многом действуют сообща, а мы более изолированы и одиноки, то баланс сил действительно смещается в их пользу», — сказала она.
«Это [союз Китая, России, Ирана и КНДР] угроза для всех нас, и лучший способ противостоять CRINK — помочь Украине одержать победу», — считает исполнительный директор Института Дж. Буша-младшего Дэвид Крамер.
По его словам, о сложившейся ситуации «никогда четко не заявляла» администрация Джо Байдена. И теперь, по мнению эксперта, Трамп получил возможность провести «резко контрастную» политику — разделить союз Китая, России, Ирана и КНДР и таким образом помочь Украине.
Глава Агентства по контролю над вооружениями и разоружению Дэрил Кимбалл заявил, что Трамп не будет «начинать с чистого листа» отношения с этой коалицией, однако для его политики есть ряд ограничений. «Пока неясно, в чем именно они будут заключаться и где применяться», — считает эксперт, добавив, что США могут возобновить испытания ядерного оружия, увеличить его производство и расширить область развертывания.
Сам Трамп заявлял, что администрация Байдена «позволила России, Китаю, Ирану, КНДР и другим странам объединиться», что «невозможно представить». Одновременно он утверждал, что у США с этими государствами «будут очень хорошие отношения». Также республиканец обещал ограничить помощь Украине и выступал за скорейшее урегулирование конфликта с Россией.
Выборы президента США состоялись 5 ноября. Главным оппонентом Трампа была действующий вице-президент, член Демократической партии Камала Харрис. Республиканец преодолел отметку 270 голосов выборщиков и стал вторым в истории США экс-главой государства, который вернулся в Белый дом после поражения. Его инаугурация состоится 20 января.