Эксперты объяснили, почему Трамп хочет разделить Китай, Россию и КНДР

Глава Агентства по контролю над вооружениями и разоружению Дэрил Кимбалл заявил, что Трамп не будет «начинать с чистого листа» отношения с этой коалицией, однако для его политики есть ряд ограничений. «Пока неясно, в чем именно они будут заключаться и где применяться», — считает эксперт, добавив, что США могут возобновить испытания ядерного оружия, увеличить его производство и расширить область развертывания.