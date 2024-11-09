В пяти отделах полиции Северо-Казахстанской области назначены новые руководители

Все пятеро являются опытными руководителями. Асылбек Токтамысов последние более 2,5-ой лет трудился заместителем начальника управления полиции города Петропавловска по оперативной работе, Тлеген Альжанов — более четырех лет возглавлял первый ОП УП города Петропавловска, Жанат Рахметов работал первым заместителем ОП Жамбылского района, а с августа 2023-го года по настоящее время — первым заместителем начальника ОП района Магжана Жумабаева. Опытнейшие руководители Ерлик Еслямбеков и Руслан Мухамбетжанов возглавили известные ОП в порядке ротации.