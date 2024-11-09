В пяти отделах полиции Северо-Казахстанской области назначены новые руководители

ОП Жамбылского района возглавил полковник полиции Асылбек Токтамысов, ОП Есильского района — подполковник полиции Руслан Мухамбетжанов, ОП района Шал акына — Ерлик Еслямбеков, ОП Тимирязевского района — Тлеген Альжанов, ОП Акжарского района —возглавил подполковник полиции Жанат Рахметов.
Все пятеро являются опытными руководителями. Асылбек Токтамысов последние более 2,5-ой лет трудился заместителем начальника управления полиции города Петропавловска по оперативной работе, Тлеген Альжанов — более четырех лет возглавлял первый ОП УП города Петропавловска, Жанат Рахметов работал первым заместителем ОП Жамбылского района, а с августа 2023-го года по настоящее время — первым заместителем начальника ОП района Магжана Жумабаева. Опытнейшие руководители Ерлик Еслямбеков и Руслан Мухамбетжанов возглавили известные ОП в порядке ротации.
Представив новых руководителей, исполняющий обязанности заместителя начальника ДП СКО Абылгазы Габдуллин провел совещания с личным составом райотделов полиции, был доведен обзор о состоянии дисциплины, законности и противодействию коррупции в подразделениях органов внутренних дел за девять месяцев этого года.
Как подчеркнул Абылгазы Габдуллин, фундамент успешной работы полиции на благо народа и государства — это «нулевая терпимость» к коррупции, а также строгое соблюдение дисциплины и законности личным составом.