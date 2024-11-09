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Зеленский уже наладил диалог с Трампом, утверждает глава МИД Украины

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Глава МИД Украины Андрей Сибига на совместной пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем в Киеве заявил, что диалог между Владимиром Зеленским и избранным президентом США Дональдом Трампом уже налажен.

Источник: Reuters

«Скорость проведения телефонного разговора сразу после того, как Трамп выиграл выборы в США, есть прямое свидетельство уже существующего контакта. Обсуждались возможные будущие контакты на уровне лидеров. Было договорено, что команды начнут практическую подготовительную работу для организации встречи», — сказал Сибига на видео, опубликованном в социальной сети Facebook*.

Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.

Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.

Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

Трамп Дональд