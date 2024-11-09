Зеленский уже наладил диалог с Трампом, утверждает глава МИД Украины

«Скорость проведения телефонного разговора сразу после того, как Трамп выиграл выборы в США, есть прямое свидетельство уже существующего контакта. Обсуждались возможные будущие контакты на уровне лидеров. Было договорено, что команды начнут практическую подготовительную работу для организации встречи», — сказал Сибига на видео, опубликованном в социальной сети Facebook*.