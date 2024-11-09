Санду сделала главой одной из прокуратур человека, посадившего Стояногло

КИШИНЕВ, 9 ноя — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду назначила главой Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Виктора Фуртунэ, который в 2021 году посадил экс-генпрокурора Александра Стояногло, который стал ее оппонентом на выборах президента, заявил бывший президент республики, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон.
В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия «Действие и солидарность», набрала 55,33% голосов, Стояногло — 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны Стояногло набрал 51,19% голосов, Санду — 48,81%.
«Майя Санду назначила главой Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Виктора Фуртунэ, который в 2021 году посадил Александра Стояногло. Это и есть ваша “реформа юстиции”, — написал Додон в своем Telegram-канале.
Стояногло был отстранен от должности генпрокурора в октябре 2021 года по обвинениям в превышении полномочий. Его задержание произошло на фоне заявлений о выявленных фактах политической коррупции, касающихся высокопоставленных чиновников. Президент Санду утверждала, что решение о задержании принадлежит Высшему совету прокуратуры.
В мае 2023 года Высший совет прокуроров принял решение об отставке Стояногло, а в сентябре указ о его отставке подписала сама Санду. Оппозиционные депутаты Партии коммунистов обратились в Конституционный суд с просьбой проверить конституционность указа, однако суд отклонил их ходатайство. Стояногло считает, что его отстранение связано с его расследованиями хищения одного миллиарда долларов из банков в 2014—2015 годах, в которых могли быть замешаны высокопоставленные чиновники, включая президента Санду.
Этот коррупционный скандал стал причиной массовых протестов в Кишиневе и привел к падению двух правительств.