Санду сделала главой одной из прокуратур человека, посадившего Стояногло

В мае 2023 года Высший совет прокуроров принял решение об отставке Стояногло, а в сентябре указ о его отставке подписала сама Санду. Оппозиционные депутаты Партии коммунистов обратились в Конституционный суд с просьбой проверить конституционность указа, однако суд отклонил их ходатайство. Стояногло считает, что его отстранение связано с его расследованиями хищения одного миллиарда долларов из банков в 2014—2015 годах, в которых могли быть замешаны высокопоставленные чиновники, включая президента Санду.