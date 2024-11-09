Боррель подтвердил подготовку 15-го пакета санкций ЕС против России

Ранее Politico со ссылкой на дипломатические источники анонсировало разработку 15-го пакета санкций против России в январе. По данным издания, основные ограничения будут направлены на экспорт сжиженного природного газа (СПГ). Собеседники Politico связывали паузу в обсуждении новых мер в отношении Москвы с председательством Венгрии в Совете ЕС. По словам одного из источников, венгерский премьер Виктор Орбан использовал этот статус, чтобы «фактически остановить переговоры о санкциях».