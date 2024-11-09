Боррель подтвердил подготовку 15-го пакета санкций ЕС против России

Евросоюз готовит 15-й пакет санкций против России, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе пресс-конференции в Киеве. Его слова приводит пресс-служба Еврокомиссии.
«Мы готовим 15-й пакет санкций против России, и нам нужно ужесточить меры по их обходу, потому что российское производство невозможно без иностранных комплектующих, чипов и других компонентов», — сказал он.
Ранее Politico со ссылкой на дипломатические источники анонсировало разработку 15-го пакета санкций против России в январе. По данным издания, основные ограничения будут направлены на экспорт сжиженного природного газа (СПГ). Собеседники Politico связывали паузу в обсуждении новых мер в отношении Москвы с председательством Венгрии в Совете ЕС. По словам одного из источников, венгерский премьер Виктор Орбан использовал этот статус, чтобы «фактически остановить переговоры о санкциях».
Председательство Венгрии в Совете Евросоюза началось 1 июля 2024 года. С 1 января мандат в порядке очередности перейдет Польше. Страны ЕС рассчитывают, что Варшава «оживит острые вопросы» во время своего председательства, сообщил источник Politico в дипломатических кругах.
14-й пакет санкций ЕС в отношении Москвы был введен в июне. Он в том числе содержал запрет на транзит российского СПГ через европейские порты и обязал компании с «дочками» в третьих странах не допускать реэкспорт в Россию товаров, которые можно использовать в военных целях.
Москва считает незаконными санкции западных стран и требует их отмены. Президент России Владимир Путин называл безуспешными попытки Запада «измотать российскую экономику» и «спровоцировать рост социально-политической напряженности внутри страны» с помощью ограничений.