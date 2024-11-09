СМИ раскрыли возможный состав будущей администрации Трампа

Пост главы государственного департамента, в свою очередь, может уйти сенатору-республиканцу от штата Теннесси Биллу Хагерти, который рассматривается на эту должность наряду с рядом других кандидатов. Хагерти при Трампе работал послом США в Японии с 2017 по 2019 годы, а позднее оставил дипмиссию с целью бороться за место в сенате США.