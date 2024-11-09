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Катар приостановил посредничество в переговорах Израиля и ХАМАС

Катар приостановил свое посредничество в переговорах по урегулированию конфликта в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Об этом заявил представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари в социальной сети Х.

Источник: Reuters

«Усилия Катара в качестве посредника между ХАМАС и Израилем в настоящее время приостановлены. 10 дней назад, во время последних попыток достичь соглашения, Катар уведомил стороны переговоров о том, что он приостановит свои усилия в качестве посредника, если соглашение не будет достигнуто в ходе этого раунда [консультаций]», — написал он.

По его словам, Катар может возобновить посредничество на переговорах, но лишь в том случае, если обе стороны противостояния «проявят серьезный настрой» на завершение конфликта.

До этого в Дохе начались переговоры представителей США, Израиля и Катара о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. Уточняется, что обсуждение данных вопросов на высоком уровне не велось уже более двух месяцев.