Катар приостановил посредничество в переговорах Израиля и ХАМАС

«Усилия Катара в качестве посредника между ХАМАС и Израилем в настоящее время приостановлены. 10 дней назад, во время последних попыток достичь соглашения, Катар уведомил стороны переговоров о том, что он приостановит свои усилия в качестве посредника, если соглашение не будет достигнуто в ходе этого раунда [консультаций]», — написал он.
По его словам, Катар может возобновить посредничество на переговорах, но лишь в том случае, если обе стороны противостояния «проявят серьезный настрой» на завершение конфликта.
До этого в Дохе начались переговоры представителей США, Израиля и Катара о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. Уточняется, что обсуждение данных вопросов на высоком уровне не велось уже более двух месяцев.