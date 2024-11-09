Катар приостановил посредничество в переговорах Израиля и ХАМАС

«Усилия Катара в качестве посредника между ХАМАС и Израилем в настоящее время приостановлены. 10 дней назад, во время последних попыток достичь соглашения, Катар уведомил стороны переговоров о том, что он приостановит свои усилия в качестве посредника, если соглашение не будет достигнуто в ходе этого раунда [консультаций]», — написал он.