Захарова назвала Штайнмайера безумным правителем после инцидента в Берлине

«Скажу только одно: мои соболезнования немцам, таких безумных правителей их страна лет 80 не видела», — написала она в своем Telegram-канале.
Однако, дипломат обратила внимание на то, что за достоинство, честь и свободу человеку всё время необходимо бороться.
«Если граждане Германии не очнутся, то их страна так и будет сниматься в этом американо-немецком порнофильме категории “Б” под названием “Голые на батуте”», — добавила Захарова.
Накануне, 8 ноября, газета Bild сообщила, что Штайнмайер вышел из себя после того, как писатель Марко Мартин в ходе мероприятия в Берлине подверг его критике за прошлую позицию президента по отношению к России. Мартин раскритиковал Штайнмайера, в частности, за то, что тот, будучи министром иностранных дел ФРГ (с 2013 по 2017 год), поддерживал проект строительства газопровода «Северный поток — 2».
Ранее, 4 апреля 2022 года, Штайнмайер назвал ошибочным свое отношение к РФ, а именно поддержку «Северного потока — 2». По его словам, ФРГ потерпела неудачу в попытках выстроить единый «европейский дом» с участием Москвы и вовлечь ее в общую систему безопасности.
До этого, 30 апреля 2021 года, публицист Вольфганг Мюнхау напомнил о словах Штайнмайера, заявившего, что ФРГ «должна» России газопровод «Северный поток — 2», чтобы «искупить свои грехи времен Второй мировой войны». Еще в мае 2018 года президент Германии отметил, что страна продолжает поддерживать строительство российского газопровода.