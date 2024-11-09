Захарова назвала Штайнмайера безумным правителем после инцидента в Берлине

Накануне, 8 ноября, газета Bild сообщила, что Штайнмайер вышел из себя после того, как писатель Марко Мартин в ходе мероприятия в Берлине подверг его критике за прошлую позицию президента по отношению к России. Мартин раскритиковал Штайнмайера, в частности, за то, что тот, будучи министром иностранных дел ФРГ (с 2013 по 2017 год), поддерживал проект строительства газопровода «Северный поток — 2».