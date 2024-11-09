Офис Трампа отрекся от советника, призвавшего Киев отказаться от Крыма

Брайан Ланза, советник победившего на выборах президента США Дональда Трампа, заявивший, что Украине надо забыть о Крыме, не говорил от лица Трампа и его администрации, сообщил неназванный представитель республиканца, передает Reuters.
«Брайан Ланза был подрядчиком предвыборной кампании. Он не работает на президента Трампа и не говорит от его имени», — сказал он.
Ланза ранее в интервью Би-би-си сказал, что если президент Украины Владимир Зеленский пойдет на переговоры, но при этом будет утверждать, что мир возможен только при условии возвращения Киеву Крыма, то он покажет свою «несерьезность». «Крыма больше нет», — заявил он.
Советник посчитал, что Зеленскому нужно представить «реалистичное» видение условий мирных переговоров. По его словам, Украина останется «сама по себе», если ей важно «вернуть Крым и заставить американских солдат сражаться» за это.
Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За воссоединение региона с Россией проголосовали более 96% жителей полуострова. Ни Украина, ни большинство стран мира не признали республику как часть России.
Президент Владимир Путин неоднократно говорил, что вопрос территориальной принадлежности Крыма закрыт.
Зеленский в 2023-м говорил, что возвращение Крыма под контроль Киева — это безальтернативный вариант не только для Украины, но и всего мира.
Прекращение конфликта на Украине за сутки было одним из главных предвыборных обещаний Трампа. Когда республиканца спрашивали, как именно он планирует добиться этого, он говорил, что его уважают лидеры России и Украины, поэтому он «просто» позвонит одному, позвонит другому и соберет их «в одном месте».
Переговоры с Зеленским у Трампа уже были — в сентябре они встречались в США, также политики созванивались после выборов. Axios со ссылкой на источники писал, что во время встречи республиканец заверил, что не бросит Украину, но хочет дать дипломатии шанс.
Трамп сообщил 7 ноября, что не исключает возможность возобновить диалог с Путиным, Путин тоже не исключал возможность общения. Замглавы МИДа Сергей Рябков отмечал, что Россия готова выслушать предложения республиканца по урегулированию ситуации на Украине.