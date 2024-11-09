Офис Трампа отрекся от советника, призвавшего Киев отказаться от Крыма

Ланза ранее в интервью Би-би-си сказал, что если президент Украины Владимир Зеленский пойдет на переговоры, но при этом будет утверждать, что мир возможен только при условии возвращения Киеву Крыма, то он покажет свою «несерьезность». «Крыма больше нет», — заявил он.