Путин подписал законы об ужесточении миграционной политики

Какие законы подписал президент:
- о конфискации денег, ценностей и имущества, полученных при организации незаконной миграции;
- об отнесении организации незаконной миграции, совершенной организованной группой или в целях совершения тяжких и особо тяжких преступлений, к особо тяжким преступлениям;
- о признании отягчающим обстоятельством совершение преступление лицом, незаконно находящимся в России;
- о внесудебной блокировке сайтов с незаконными услугами для мигрантов;
- о запрете посредническим организациям принимать экзамены у мигрантов.
Пакет из пяти инициатив по борьбе с нелегальной миграцией разработала комиссия под руководством вице-спикера Ирины Яровой («Единая Россия»). Госдума поддержала законы единогласно.