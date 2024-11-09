Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин подписал законы об ужесточении миграционной политики

Президент России Владимир Путин подписал ряд законов, которые вносят изменения в миграционную политику. Депутаты Госдумы приняли их в конце октября, Совфед одобрил 6 ноября.

Источник: Пресс-служба Президента России

Какие законы подписал президент:

  • о конфискации денег, ценностей и имущества, полученных при организации незаконной миграции;
  • об отнесении организации незаконной миграции, совершенной организованной группой или в целях совершения тяжких и особо тяжких преступлений, к особо тяжким преступлениям;
  • о признании отягчающим обстоятельством совершение преступление лицом, незаконно находящимся в России;
  • о внесудебной блокировке сайтов с незаконными услугами для мигрантов;
  • о запрете посредническим организациям принимать экзамены у мигрантов.

Пакет из пяти инициатив по борьбе с нелегальной миграцией разработала комиссия под руководством вице-спикера Ирины Яровой («Единая Россия»). Госдума поддержала законы единогласно.

Путин Владимир
закон