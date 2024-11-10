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Путин подписал закон о блокировке сайтов с незаконными услугами миграции

Основанием для блокировки Роскомнадзором сайта будет считаться решение генерального прокурора РФ или его заместителя.
Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин утвердил закон, наделяющий Роскомнадзор правом вносудебно блокировать сайты, предлагающие незаконные миграционные услуги.

Документ с внесенными изменениями опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

Сайты, содержащие информацию о нелегальных миграционных услугах и методах их организации, теперь могут быть добавлены в реестр запрещенных ресурсов. Решение о блокировке такого сайта будет приниматься на основе заключения генерального прокурора РФ или его заместителя при выявлении противоправного содержания.

Ранее Владимир Путин подписал закон, согласно которому запрещается передавать третьим лицам права и обязанности по проведению комплексного экзамена для иностранцев.