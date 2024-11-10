Путин подписал закон о блокировке сайтов с незаконными услугами миграции

Сайты, содержащие информацию о нелегальных миграционных услугах и методах их организации, теперь могут быть добавлены в реестр запрещенных ресурсов. Решение о блокировке такого сайта будет приниматься на основе заключения генерального прокурора РФ или его заместителя при выявлении противоправного содержания.