Президент Южной Кореи пригрозил КНДР

До этого в Госдепартаменте США выразили мнение, что ракетные пуски КНДР угрожают не только стабильности в регионе, но и во всем мире. В Госдепе уточнили, что американская сторона продолжает «тесно сотрудничать с союзниками и партнерами в том, как лучше всего сдерживать агрессию КНДР».