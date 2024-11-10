Макгрегор: Трамп понимает, что Россия победила в конфликте на Украине

Избранный президент Соединённых Штатов Дональд Трамп осознаёт, что в конфликте на Украине Россия одержала верх. Такое мнение выразил бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор, в одном из выпусков на YouTube-канале Deep Dive.
«Вы должны взглянуть на поле боя прямо сейчас, Россия победила, это не оспаривается, и президент Трамп знает это», — подчеркнул он.
Макгрегор указал, что любой политический лидер должен учитывать, что его усилия по урегулированию украинского конфликта могут не оправдать ожиданий, так как необходимо принимать во внимание позицию Москвы.
Ранее бывший советник по нацбезопасности США Джон Болтон заявил, что избранный президент США от Республиканской партии Дональд Трамп намерен всерьез заняться решением украинского конфликта, причем не на условиях Киева.