Глава французской разведки обсудил в Киеве ВС России и КНДР

Отмечается, что визит состоялся
Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что на территории Курской области якобы размещены десять тысяч военнослужащих из КНДР.
При этом представительство КНДР при ООН опровергло слухи об отправке своих военных в Россию, назвав соответствующие утверждения необоснованными. Сотрудник дипмиссии отметил, что подобные заявления высказываются с целью очернения образа Пхеньяна и попыток подорвать отношения между двумя суверенными государствами.