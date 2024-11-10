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Глава французской разведки обсудил в Киеве ВС России и КНДР

Директор внешней разведки Франции DGSE Николя Лернер посетил Киев, где обсудил с коллегами Вооруженные силы (ВС) России и Северной Кореи. О поездке Лернера в украинскую столицу пишет газета Le Monde, ссылаясь на неназванный дипломатический источник.

Источник: AP 2024

Отмечается, что визит состоялся 4—5 ноября. «Обсуждение, в частности, касалось российских сил и военнослужащих из КНДР», — говорится в публикации.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что на территории Курской области якобы размещены десять тысяч военнослужащих из КНДР.

При этом представительство КНДР при ООН опровергло слухи об отправке своих военных в Россию, назвав соответствующие утверждения необоснованными. Сотрудник дипмиссии отметил, что подобные заявления высказываются с целью очернения образа Пхеньяна и попыток подорвать отношения между двумя суверенными государствами.