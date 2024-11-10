Глава французской разведки обсудил в Киеве ВС России и КНДР

При этом представительство КНДР при ООН опровергло слухи об отправке своих военных в Россию, назвав соответствующие утверждения необоснованными. Сотрудник дипмиссии отметил, что подобные заявления высказываются с целью очернения образа Пхеньяна и попыток подорвать отношения между двумя суверенными государствами.