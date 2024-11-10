Путин подписал закон об увековечении в училищах памяти погибших военных

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает внесение имен погибших при защите Отечества в почетные списки выпускников кадетских корпусов и училищ. Документ, подтверждающий это решение, опубликован на официальном портале правовых актов.
Закон устанавливает, что имена защитников Отечества, включая Героев Российской Федерации, будут навечно вписаны в списки выпускников и сотрудников кадетских учреждений. Дополнительно закреплены полномочия МЧС в сфере увековечения памяти погибших при защите страны: ведомство будет вести учет погибших сотрудников, участвовать в установлении информации о пропавших без вести и выпуске Книг Памяти в своей системе.
Согласно пояснению к законопроекту, эта мера направлена на укрепление военно-патриотического воспитания в суворовских училищах, подчеркивая примеры мужества и героизма погибших военнослужащих.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР.