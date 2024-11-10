Алиев: Баку и Ереван близки к соглашению по тексту мирного договора

Азербайджан и Армения находятся на завершающем этапе согласования текста мирного договора и продолжат обсуждения после климатической конференции ООН СОР29, которая пройдет в Баку с 11 по 22 ноября.
Об этом в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев, согласно заявлению пресс-службы главы государства.
Алиев отметил, что задержка со стороны Армении в представлении своих предложений по тексту договора замедлила процесс, однако стороны все же близки к окончательному соглашению, и переговоры возобновятся после завершения СОР29. В ответ Шольц выразил поддержку усилиям по установлению мира и добрососедских отношений между странами, подчеркнув важность решительных шагов с обеих сторон.
Канцлер также уведомил, что не сможет принять участие в саммите лидеров на конференции из-за сложившейся внутриполитической ситуации в Германии.
Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин не поедет на конференцию по климату в Баку, вместо него мероприятие посетит глава кабмина РФ Михаил Мишустин.