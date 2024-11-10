Алиев: Баку и Ереван близки к соглашению по тексту мирного договора

Алиев отметил, что задержка со стороны Армении в представлении своих предложений по тексту договора замедлила процесс, однако стороны все же близки к окончательному соглашению, и переговоры возобновятся после завершения СОР29. В ответ Шольц выразил поддержку усилиям по установлению мира и добрососедских отношений между странами, подчеркнув важность решительных шагов с обеих сторон.