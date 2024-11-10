Сырский пожаловался на обострение обстановки в зоне боевых действий

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил о проведенных переговорах с генералом объединенных ВС НАТО Кристофером Каволи. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Сырского, он поговорил с Каволи по телефону. В ходе разговора он ознакомил коллегу из США с актуальной обстановкой в зоне боевых действий.
«Ситуация остается сложной и имеет тенденцию к обострению», — уточнил Сырский.
Ранее главком ВСУ заявил, что российские войска перешли к одному из самых «мощнейших наступлений» за время проведения специальной военной операции. По его словам, ситуация очень сложная.