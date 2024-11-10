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Порошенко пояснил, как насмешка над советом США стала главным просчетом ВСУ

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Бывший украинский президент Петр Порошенко* назвал главную ошибку ВСУ во время конфликта — военные не рыли окопов и не возводили фортификации, хотя об этом говорили советники из США, заявил он в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Обидно, что власти не услышали наших американских партнеров в конце 2021, когда они в один голос говорили: “ройте окопы, стройте фортификации!” В ответ они получили лишь смех со стороны украинских чиновников», — написал он.

Порошенко привел в пример период 2022 года, когда украинские войска пытались предпринять контрнаступление, а российские военные усиливали оборону.

«Тогда были построены “линии Суровикина”. Они окапывались, а мы нет. Мы только наступали. За 2,5 года государство не закупило даже экскаваторы», — посетовал бывший политик.

* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов