Порошенко пояснил, как насмешка над советом США стала главным просчетом ВСУ

«Обидно, что власти не услышали наших американских партнеров в конце 2021, когда они в один голос говорили: “ройте окопы, стройте фортификации!” В ответ они получили лишь смех со стороны украинских чиновников», — написал он.
Порошенко привел в пример период 2022 года, когда украинские войска пытались предпринять контрнаступление, а российские военные усиливали оборону.
«Тогда были построены “линии Суровикина”. Они окапывались, а мы нет. Мы только наступали. За 2,5 года государство не закупило даже экскаваторы», — посетовал бывший политик.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов