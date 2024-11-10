The Hill: Трамп хочет расколоть союз России, Китая, Ирана и Северной Кореи

Во время предвыборной кампании Трамп акцентировал внимание на своей способности устанавливать личные связи с мировыми лидерами, порой забывая о традиционных дипломатических каналах. Он не скрывает, что гордится тем, как ему удается находить общий язык с президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. По словам Трампа, эти отношения могут послужить основой для разрушения альянса стран CRINK, который, по его мнению, «невозможно было бы представить» до недавнего времени.