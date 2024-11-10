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МИД Франции указал на риск превращения Европы в вассала США

ПАРИЖ, 10 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро считает, что существует риск разобщения Европы на фоне прихода к власти новой американской администрации и превращения ее в вассала США, если не будут приняты меры по ее трансформации в ведущую геополитическую силу. Об этом он заявил в интервью газете Le Parisien.

Источник: Alexander Kagan/CC0

«Да, такой риск есть, — ответил министр на вопрос, не боится ли он разобщения Европы на фоне происходящего в США. — Мы сможем это преодолеть. Это вопрос наличия воли».

По его словам, европейские страны «полны решимости все вместе вести диалог с новой администрацией в Вашингтоне». Европа, как считает глава ведомства, должна в этом взаимодействии занимать позицию «геополитической силы, которой нет равных», для чего ей необходимо укрепиться в промышленной, военной и торговой сферах.

«Защита, которую предоставляли США, больше не гарантирована, теперь европейцы сталкиваются с тройным экзистенциальным риском: повсеместное отсутствие безопасности и война на континенте, промышленный и технологический упадок и распад демократической модели. Наше поколение должно выйти из состояния отрицания и набраться мужества, чтобы изменить судьбу, которая угрожает Европе, — превращение в стареющий вассальный континент-музей», — сказал министр.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах. Он заявил, что готов совместно «работать ради мира и процветания со всем уважением к убеждениям каждой из сторон и с устремлением в будущее».