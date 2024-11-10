МИД Франции указал на риск превращения Европы в вассала США

ПАРИЖ, 10 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро считает, что существует риск разобщения Европы на фоне прихода к власти новой американской администрации и превращения ее в вассала США, если не будут приняты меры по ее трансформации в ведущую геополитическую силу. Об этом он заявил в интервью газете Le Parisien.