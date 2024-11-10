Трамп сформировал комитет для своей инаугурации

Республиканец Трамп нанес на состоявшихся 5 ноября президентских выборах поражение своему оппоненту — представительнице демократов Камале Харрис. Кроме того, республиканцам удалось взять под свой контроль Сенат Конгресса. Они также могут получить большинство в Палате представителей. Харрис является с января 2021 года вице-президентом. Инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 года.