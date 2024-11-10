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Трамп сформировал комитет для своей инаугурации

НЬЮ-ЙОРК, 10 ноября. /ТАСС/. Избранный президент США Дональд Трамп сформировал комитет, ответственный за его инаугурацию, которая пройдет в январе 2025 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу переходной командой политика.

Источник: AP 2024

«Дональд Трамп — 45-й и 47-й президент Соединенных Штатов — сегодня объявил о создании комитета, который будет заниматься планированием инаугурации», — указывается в пресс-релизе.

Возглавлять комитет будут инвестор Стив Уиткофф и бывший сенатор-республиканец от штата Джорджия Келли Леффлер.

Республиканец Трамп нанес на состоявшихся 5 ноября президентских выборах поражение своему оппоненту — представительнице демократов Камале Харрис. Кроме того, республиканцам удалось взять под свой контроль Сенат Конгресса. Они также могут получить большинство в Палате представителей. Харрис является с января 2021 года вице-президентом. Инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 года.

Трамп Дональд