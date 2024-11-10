Путин поздравил сотрудников и ветеранов МВД с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником, выразив благодарность за их высокие профессиональные качества и мужество, проявленные на службе.
В своем видеообращении он подчеркнул, что сотрудники МВД, как настоящие профессионалы, посвятили свою жизнь служению народу, обеспечению порядка и защите прав граждан.
Путин отметил, что лучшие сотрудники МВД всегда отличались мужеством, принципиальностью, твердой верой в силу закона и справедливость, воспитывая новые поколения на ценностях чести, патриотизма и верности долгу. Он выразил уверенность в том, что сотрудники полиции продолжают эффективно служить интересам граждан и государства, поддерживая общественный порядок на всех уровнях.
Президент также подчеркнул важность уважения к ветеранам МВД, напомнив о героизме тех, кто стал настоящими легендами своих подразделений, особенно в годы Великой Отечественной войны. Он отметил, что в наши дни правоохранители продолжают вписывать новые славные традиции в историю ведомства.
Путин поблагодарил сотрудников МВД за грамотные действия, в том числе в сложных и нестандартных ситуациях, а также за вклад в выполнение задач в рамках специальной военной операции. Он сообщил, что в текущем году 659 сотрудников были награждены государственными наградами, включая тех, кто погиб, выполняя свой долг.
В заключение, президент подчеркнул, что граждане России ожидают от правоохранителей еще большей отдачи и новых результатов, особенно в борьбе с преступностью, терроризмом, наркоторговлей, нелегальной миграцией и в повышении безопасности на дорогах. Особое внимание он уделил мужественной работе подразделений МВД в регионах, близких к линии боевого соприкосновения, подчеркнув, что гражданам необходимы их защита и поддержка.