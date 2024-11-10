Путин поздравил сотрудников и ветеранов МВД с профессиональным праздником

Путин поблагодарил сотрудников МВД за грамотные действия, в том числе в сложных и нестандартных ситуациях, а также за вклад в выполнение задач в рамках специальной военной операции. Он сообщил, что в текущем году 659 сотрудников были награждены государственными наградами, включая тех, кто погиб, выполняя свой долг.