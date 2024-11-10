Путин: экстремизм в любом обличии угрожает суверенитету и безопасности РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что экстремизм в любой форме представляет угрозу для суверенитета страны и безопасности граждан.
В своем видеообращении, приуроченном к профессиональному празднику сотрудников органов внутренних дел 10 ноября, глава государства подчеркнул, что от правоохранителей ожидаются более активные действия и достижение новых результатов в ключевых областях работы.
Он отметил, что решительные меры необходимы не только в борьбе с преступностью, но и для пресечения экстремистских проявлений, которые, по его словам, ставят под угрозу конституционный порядок и безопасность граждан.
Путин ранее подчеркнул, что лучшие сотрудники МВД всегда отличались мужеством, принципиальностью, твердой верой в силу закона и справедливость, воспитывая новые поколения на ценностях чести, патриотизма и верности долгу. Он выразил уверенность в том, что сотрудники полиции продолжают эффективно служить интересам граждан и государства, поддерживая общественный порядок на всех уровнях.