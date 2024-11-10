Пушков: на посту президента Трамп может попасть в «вашингтонское болото»

Алексей Пушков, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике, выразил мнение, что Дональд Трамп, победив на выборах президента США, в случае второго срока снова может столкнуться с так называемым «вашингтонским болотом».
В своем Telegram-канале он отметил, что главная угроза для Трампа не в его предполагаемой «непредсказуемости», а в том, что это политическое «болото», которое он обещал очистить еще в 2016 году, постарается окружить его, ограничив возможности и маневры.
Пушков также отметил, что влияние на Трампа окажет его будущая команда, которая, по его словам, вряд ли будет включать таких сторонников, как Талси Габбард, Такер Карлсон или Илон Маск. Ожидается, что его окружение будет состоять из более опытных республиканцев, таких как Марко Рубио и Майк Помпео, сторонники жесткой антироссийской политики.
Эти люди, по мнению сенатора, могут попытаться склонить Трампа к следованию «вашингтонскому консенсусу» в вопросах Украины и России. К тому же, союзники Трампа, такие как лидеры НАТО и Евросоюза, могут попытаться воздействовать на него, чтобы изменить его подходы в их интересах.
Ранее стало известно, что избранный президент США Дональд Трамп изменил подход в выборе членов будущей администрации.