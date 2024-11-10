Пушков: на посту президента Трамп может попасть в «вашингтонское болото»

Эти люди, по мнению сенатора, могут попытаться склонить Трампа к следованию «вашингтонскому консенсусу» в вопросах Украины и России. К тому же, союзники Трампа, такие как лидеры НАТО и Евросоюза, могут попытаться воздействовать на него, чтобы изменить его подходы в их интересах.