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Володин поздравил информагентство Sputnik с 10-летием

С первых дней своей работы Sputnik следует принципам объективности и достоверности.

Источник: РИА "Новости"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил свои поздравления в связи с десятилетним юбилеем информационного агентства Sputnik, обращаясь как к сотрудникам агентства, так и к его главному редактору Маргарите Симоньян.

В минувшее воскресенье Международное информационное агентство и радио Sputnik отметило десятилетие своей деятельности.

«Специализируясь на новостях о мировой политике и экономике, с первых дней своей работы ИА “Спутник” следует принципам объективности, достоверности и оперативности», — отметил Володин.

Он также отметил, что внедрение цифровых технологий и современные подходы к освещению международных событий снискали агентству большие симпатии аудитории. Он пожелал агентству творческого вдохновения и успехов во всех начинаниях.

Ранее сообщалось, что США ввели санкции против медиа-группы «Россия сегодня», РИА Новости, RT, Sputnik. Кроме того, ограничительные меры были введены в отношении главного редактора RT Маргариты Симоньян и ее заместителей.

Володин Вячеслав